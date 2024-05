Fogo em mato junto à via rápida mobilizou bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados esta madrugada para combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato perto da berma na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, na Boa Nova.

Por volta das 5 horas da madrugada as chamas foram combatidas por cinco bombeiros, que estiveram no local com uma viatura pesada de combate a incêndios.

Esta manhã houve um reacendimento, pelas 8h30, o que mobilizou para o local outros quatro elementos desta corporação.