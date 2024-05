Acidente gera congestionamento na Via Rápida

Um acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a gerar algum congestionamento a partir da Boa Nova. O acidente já está a ser acompanhado pela Via Litoral.

Desconhece-se os contornos do mesmo, nem as consequências directas para os envolvidos, mas é certo que a partir do km 24 já se formam duas filas compactas que já se estendem por mais de 3 km, o que deverá afectar parte deste início de quarta-feira para muita gente.

De resto, não se vislumbram mais problemas no restante do tráfego rodoviário.