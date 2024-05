Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado

Um despiste de carro ocorrido há instantes na via rápida, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, no túnel dos Marmeleiros, está a provocar um forte congestionamento no trânsito.

A vítima, um homem com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos, foi assistida no local por elementos da ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico que estava a passar naquela hora e depois transportada ao hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.