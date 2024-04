Detida mulher suspeita de furtar objectos do interior de um carro na Ribeira Brava

Uma mulher de 33 anos foi detida, por suspeita de ter sido a autora de furto no interior de viatura, no passado sábado, na freguesia da Ribeira Brava. A suspeita é residente no concelho da Ponta do Sol e foi constituída arguida e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os ulteriores trâmites do processo em liberdade.

A esquadra da divisão policial de Câmara de Lobos foi a responsável por investigar este caso, onde foi furtada uma carteira de marca Prada, avaliada em cerca de 300 euros; um telemóvel de marca Samsung, modelo NOTE 10, estimado em 1350 euros; e ainda documentos pessoais e cartões bancários.

Contactado o legítimo proprietário, o mesmo procedeu positivamente ao reconhecimento dos objectos, tendo-lhe sido entregue os respectivos artigos.

"O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação dos bens furtados", indica nota à imprensa.