Rúben Aguiar está arrependido e garante que vai ajudar vítima do atropelamento

Dias depois de ter sido condenado a cinco anos e seis meses de prisão efectiva pelo atropelamento de um homem, Rúben Aguiar quebrou o silêncio na sua página de Instagram, mostrando-se arrependido com tudo o que aconteceu.

"Demonstrei o meu arrependimento e pedi várias vezes desculpa a vítima em tribunal", pode ler-se na publicação, onde o artista também partilhou a chamada telefónica que efectuou para o 'Linha Aberta', da SIC, programa onde adiantou que vai recorrer da sentença.

"Informo a todos, que sim, vou recorrer", disse, acrescentando mais alguns pormenores da sua versão dos factos. "

Sinto-me triste, nunca desejei nada disso (...) Mostrei todo o arrependimento em tribunal. Olhei para o senhor Carlos e pedi-lhe desculpa, dei-lhe uma mãozada, mas infelizmente ele não aceitou (...) Errei, mas a pena é muito alta. Rubén Aguiar

"A vítima disse em julgamento, que ele já estava de costas e no passeio, quando eu supostamente lhe ataquei à falsa fé e isso não corresponde ao que o vídeo transmite, nem ao que aconteceu. Eu nunca ataquei ninguém, muito menos pelas costas. Eu vinha na minha paz, quando fui abordado pela vítima a esbracejar e aos gritos no meio da via, eu tento avançar, contornando o senhor, só que ele deu um murro no capô do meu carro, chega a impedir-me de sair do carro. Vinha cansado de poucas horas de sono e de uma viajem de três horas de carro, e fiquei assustado", pode ler-se na publicação.

Além de adiantar mais esclarecimentos sobre o ocorrido, o cantor madeirense também deixou a garantia que pretende ajudar Carlos Sales, o homem que em Abril de 2023 diz ter sido atropelado pelo carro de Rúben Aguiar. "Existe sim uma vítima, que não sou eu e como disse em tribunal, estou disposto a assumir todos os custos, para ajudar este senhor que encontra-se bem melhor de saúde", sublinhou.