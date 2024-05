Número de nascimentos aumentou, enquanto mortes diminuíram na Madeira

No mês de Março de 2024, faleceram 221 óbitos na Região Autónoma da Madeira e 143 nascimentos, resultando num saldo natural, ainda que negativo, com uma significativa melhoria.

É que tanto os óbitos, com "valor inferior ao observado em Março de 2023 (menos 18; -7,5%), incluindo o facto de em Março de 2024, não terem sido "averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos", como nos nados-vivos, com "mais um nascimento que em Março de 2023", ajudaram a melhorar o saldo dos primeiros três meses deste ano em comparação com os primeiros três meses do ano passado.

"De Janeiro a Março, registaram-se 669 óbitos, menos 95 do que no período homólogo (-12,4%)" apesar de "o número total de nados-vivos registados nos primeiros 3 meses de 2024 (415)" ter sido "inferior ao verificado no mesmo período de 2023 em 4,6% (menos 20 nados-vivos)", realça a Direção Regional de Estatística esta sexta-feira, com base em dados oficiais.

"A avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (221 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (251 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 11,9%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre superior ao valor registado em Março de 2024", salienta a DREM, antes de avançar com os dados do saldo natural.

"Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 78 indivíduos em Março de 2024, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -97" e no acumulado dos primeiros 3 meses de 2024, "o valor do saldo natural foi de -254, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2023 (-329)", evidencia.

Há ainda a acrescentar que em Março "celebraram-se 69 casamentos, valor igual ao número de casamentos realizados em Março de 2023", sendo que no acumulado de Janeiro a Março, "foram celebrados 185 casamentos, também o mesmo valor que no período homólogo".