Habitação entre as prioridades do PAN

A candidatura do PAN esteve esta manhã no Bairro da Nazaré, em São Martinho, para chamar a atenção para o problema da habitação, esta que “é uma das prioridades do PAN”, sublinhou Mónica Freitas, a cabeça de lista às Regionais do próximo dia 26.

“Acho que tem que ser uma prioridade e é preciso também fazer uma análise dos critérios e perceber se os vários apoios que existem estão de facto a corresponder àquelas que são as necessidades das famílias”, além de considerar que “é preciso apostar num aumento da oferta pública e também apostar num acompanhamento mais de proximidade junto da população, sobretudo nestas situações de maior vulnerabilidade”, defende a deputada recandidata.

Acompanhada por cerca de dezena e meia de militantes, Mónica Freitas apontou o exemplo do bairro da Nazaré “o maior bairro social” da Região onde defende ser também importante fazer uma análise dos critérios e perceber se os vários apoios que existem estão de facto a serem devidamente canalizados e bem utilizados.