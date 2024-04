Dois veículos de 'tuning' apreendidos pela PSP em Machico

Na passada semana, o Comando Regional da PSP Madeira apreendou duas viaturas de 'tuning' no concelho de Machico.

A operação de fiscalização foi desenvolvida pelas esquadras da Divisão Policial de Machico e "desenrolou-se na sequência de vários relatos e episódios de concentração de viaturas, algumas com alterações de características, vulgo “tuning”, com o objectivo de praticarem manobras de exibição, com perigo para os próprios e para terceiros", explica em comunicado, onde acrescenta que na operação de trânsito foram fiscalizadas mais de 200 viaturas.

Além da apreensão dos dois veículos "como medida cautelar acessória a algumas das contra-ordenações graves e muito graves, seguidas da respcetiva apreensão de documentos e notificações para inspecção extraordinária tendo em vista a competente regularização das viaturas", a PSP também levantou várias contra-ordenações rodoviárias, "entre as quais duas por alteração de características do veículo, uma por falta de inspeção periódica e duas por condução sob a influência do álcool.