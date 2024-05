Calvário vai ter estrada de ligação à via rápida no Estreito de Câmara de Lobos

O Governo Regional prepara-se para oficialmente apresentar um novo projecto viário de acesso à parte mais alta da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque ‘levantou hoje o véu’ durante a visita à ‘Trigo Rei – Pizzaria e Pastelaria’, localizada na zona do Covão, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Recebido com aplausos por um grupo de clientes e desafiado por viúva a ir à varanda – voltada para a encosta ‘rasgada’ pela via rápida de acesso ao Estreito – onde foi confrontado com dificuldades que persistem nas acessibilidades locais, o presidente do Governo Regional em gestão desvendou pouco depois que está a ser ultimado “investimento bastante importante” a ser apresentado dentro de dias.

Em causa a construção de “ligação ao Calvário, aqui no Covão” que facilite o acesso à agora via principal que serve as freguesias altas de Câmara de Lobos. Explicou ao DIÁRIO que o propósito que a intenção é criar nova acessibilidade que beneficie as pessoas que ainda enfrentam dificuldade de acesso à via rápida e garanta “melhor mobilidade, sobretudo para os residentes na zona alta, que têm também dificuldade de acesso ao transporte público”.

Projecto a ser apresentado para ser executado no decurso do próximo mandato do Governo, por entender que faz falta uma nova ligação que facilite o acesso às “duas ligações estruturais”, referindo-se à ligação em via rápida entre Câmara de Lobos e o Estreito de Câmara de Lobos e, consequente continuidade em via expresso até ao Jardim da Serra.

Albuquerque reconhece que “a necessidade de fazer um ligação que melhore a qualidade de vida e sobretudo a mobilidade dos residentes” na zona alta do Estreito. Investimento que diz ser também um tributo de reconhecimento à “população muito trabalhadora” e que “tem dado um grande contributo para o desenvolvimento económico da Região” e como tal, “merece a maior consideração”, concretizou.