Nacional venceu na festa da subida

O Nacional venceu o Mafra por 2-0 em jogo da 34.ª e última jornada da II Liga. Encontro de festa para os nacionalistas que festejaram em grande o regresso à I Liga, feito alcançado na anterior jornada com o Tondela.

Apesar do título de campeão da II Liga não ter sido alcançado – o Santa Clara venceu o União de Leiria- a verdade é que o ambiente de festa esteve bem presente no repleto Estádio da Madeira.

Jesús Ramirez, com dois golos de grande penalidade na primeira parte, marcou os golos do triunfo do Nacional.