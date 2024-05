Nacional vence em cima do apito final e garante subida à I Liga

O Nacional venceu (3-2), esta manhã, em Tondela e garantiu assim tão desejada subida à Liga.

Os alvinegros tiveram que sofreram e esperar mesmo pelo cair do pano para fazer história e atingir o seu principal objectivo da época. Com este resultado e o empate a zero registado, em Matosinhos, entre Leixões e AVS, o Nacional é actualmente primeiro com 68 pontos, mais um do que o Santa Clara, que ainda joga esta tarde, às 14 horas, na casa do Mafra.

Em relação à partida no Estádio João Cardoso, o Nacional teve um início de jogo muito forte, mas o Tondela soube reagir e terminar a primeira parte a vencer, graças ao golo de João Costinha, através da cobrança de uma grande penalidade, aos 34 minutos. O árbitro David Silva não teve qualquer dúvida em assinalar o castigo máximo, após a 'carga' de Ulisses sobre Dos Anjos.

Golo do Tondela (1-0)

Mas os madeirenses demonstraram que ainda havia muito para discutir nesta partida e com uma entrada cheia de intensidade, os alvinegros chegaram ao empate logo no minuto inicial da segunda parte, através de Chuchu Ramírez, que soube aproveitar da melhor maneira a lenta e adormecia saída de bola da equipa beirã.

Golo do Nacional (1-1)

Completamente por cima, o Nacional até chegou a estar a vencer, com o cabeceamento certeiro de Carlos Daniel, à passagem dos 53 minutos. Todavia a festa alvinegra foi sol de pouca dura, pois cinco minutos depois o Tondela restabeleceu a igualdade, novamente atráves de outra grande penalidade, desta feita cobrada por Daniel Dos Anjos.

Golo do Nacional (1-2)

Golo do Tondela (2-2)

Mas o melhor está mesmo reservado para o final, com um desfecho impróprio para cardíacos. Numa altura em que muitos já pensavam que iria ficar tudo em aberto para a derradeira jornada da II Liga, que se realiza no próximo fim-de-semana, Carlos Daniel vestiu a capa de herói alvinegro e marcou o golo da vitória, aos 90+5 minutos, assinando assim subida de divisão.

Golo do Nacional (3-2)