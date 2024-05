Homem agredido esta manhã na Avenida do Mar

Um homem com cerca de 30 anos diz ter sido agredido, no início desta manhã, na Avenida do Mar, no Funchal.

Alertados pelas 6h45, os Bombeiros Voluntários Madeirenses accionaram uma ambulância para o local para prestar socorro ao jovem.

A vítima, que apresentava vários hematomas, foi socorrida e transportada para o hospital.