Marítimo empata em Viseu e está fora do ‘play-off’ de acesso à I Liga

O Marítimo não vai disputar o ‘play-off’ de acesso à I Liga com o Portimonense. A equipa verde-rubra empatou, por 2-2, frente ao Académico de Viseu, o que não foi suficiente para ultrapassar o AVS, que perdeu frente ao Tondela.

Os golos maritimistas foram marcados por Xadas, aos 24 minutos, e aos 65 minutos por um auto-golo de Henrique Gomes. O Académico de Viseu marcou primeiro, aos 4 minutos por Marquinho e, depois, já aos 83 minutos, através de André Clovis.

O segundo golo motivou uma explosão de alegria na Fan Zone instalada nas imediações do Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

A festa seria interrompida aos 83 minutos, com o empate por parte da equipa da casa. A desilusão era patente nos rostos nas bancadas no Municipal do Fontelo.

Mesmo assim, foi sofrer até ao fim, com inúmeras oportunidades para o Marítimo sair vencedor, mas sempre sem sucesso.

Na Fan Zone, o ambiente era de autêntica tristeza aquando do apito final.