Nacional 'sem mexidas' para duelo em Tondela que pode ditar subida à I Liga

O Nacional visita, esta manhã, Tondela e pode garantir, já hoje, o tão desejado regresso à I Liga.

Os alvinegros garantem já a subida de divisão em caso de vitória e se o AVS não for além do empate na deslocação à casa do Leixões, jogo que também está agendado para as 11 horas. Mas se o AVS perder, o empate até pode ser suficiente para os madeirenses, mas aí já teriam de esperar pelo desfecho do Marítimo - Oliveirense.

Se o Nacional empatar e o AVS perder, a equipa alvinegra fica à espera que o Marítimo não vençam o seu jogo, que tem pontapé de saída, às 15h30, no Estádio dos Barreiros. Nesse cenário, se os verde-rubros empatarem ou perderem, o Nacional também garante a subida de divisão. Este é, apenas, um dos cenários possíveis para hoje, num dia em que muito se pode decidir no que diz respeito às contas da subida à I Liga.

Desta forma, neste importante embate da formação madeirense, o treinador Tiago Margarido optou por fazer alinhar o mesmo 'onze' que na jornada passada venceu o FC Porto B, por 4-0, na Choupana.

O 11 inicial do Nacional:

Lucas França; José Gomes, Ulisses, Paulo Vitor e João Aurélio (c); Danilovic e Carlos Daniel; Gustavo Silva, Luís Esteves e Witi; Chuchu Ramirez;

O 11 inicial do Tondela:

Ricardo; Bebeto, Aba, Ricardo Alves (c) e Lucas Barros; Hélder Tavares, Cícero e Costinha; Xavier, Dos Anjos e Rui Gomes;