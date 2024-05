Marítimo empatado ao intervalo ainda acredita no ‘play-off’

Ao intervalo, o encontro entre o Académico de Viseu e o Marítimo encontra-se empatado a uma bola. Os golos de Marquinho, aos 4 minutos, e de Xadas aos 24, vão ‘aquecendo’ a partida e fixando o resultado em 1-1.

Neste momento, com este resultado, o Marítimo permanece no 4.º lugar da II Liga e está fora do play-off que dá acesso à I Liga, mesmo com a actual derrota do seu adversário directo, o AVS, que está a jogar contra o Tondela, e a perder por 1-0.

Com o actual resultado do AVS, o Marítimo precisa de vencer o jogo para passar ao play-off.

Para ter o acesso ao ‘play-off’ apenas a vitória interessa aos maritimistas e o AVS não pode vencer.