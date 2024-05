Festa do Espírito Santo da Encumeada tem início às 11 horas com missa

A festa do Espírito Santo da Encumeada - Serra de Água realiza-se hoje, com início marcado para as 11 horas, quando começa a missa, na boca da Encumeada, na fronteira com o município de São Vicente.

O espaço já está preparado para receber todos aqueles que queiram assistir a esta celebração de fé que, de ano para ano, reúne cada vez mais fiéis. Às 15h30 dá-se a descida a pé até à igreja da Paróquia da Serra de Água.

"De salientar que esta descida realiza-se todos os anos no domingo de Pentecostes e, a cada ano que passa, desde os últimos 24 anos, esta tradição tem vindo a juntar cada vez mais pessoas que vem das freguesias vizinhas, relembrando os convívios de antigamente", refere nota à imprensa.