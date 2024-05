Marco Oliveira e Daniela Lopes vencem no Porto Santo

Os mares do Porto Santo receberam esta manhã a segunda jornada da etapa inaugural do Circuito nacional de Águas Abertas em natação, com a realização da prova de cinco mil metros.

Meia centena de atletas desafiaram as ‘águas’ da baía do Porto Santo, num percurso que teve a sua largada junto ao porto de abrigo e a sua conclusão na praia do Combro, junto ao Hotel Vila Baleira.

Com um plano de água perfeito e com o tempo a ajudar, Marco Oliveira e Daniela Lopes foram as grandes figuras ao venceram a competição. O atleta do escalão 16/17 anos do Clube Náutico Académico festejou o ouro depois de nadar durante 1:01.16,4 horas. A fechar o pódio veio a ficar António Martins (Clube União 1919) com o tempo de 1:08.08,1 e o madeirense Bruno Freitas (Ludens Clube Machico) com a marca de 1:11.17,1.

Na prova feminina a atleta do GD de Natação de Famalicão dominou a seu belo prazer, tendo feito o tempo de 1:10.36,5 horas. Seis minutos depois cortava a linha de meta a sua colega de clube, Mafalda Mesquita (1:17.11,6). O pódio ficou completo com a ‘estrela’ da natação madeirense em águas abertas, Mayra Santos que concluiu a prova com o tempo final de 1:22.43,4 horas.