CDS defende rápida aplicação do plano de renovação do peixe-espada preto

Foi numa acção de campanha em Câmara de Lobos, esta manhã, que o CDS pediu uma rápida aplicação do plano de renovação do peixe-espada preto. José Manuel Rodrigues fez questão de lembrar que "foram os Secretários do Mar do CDS no Governo que conseguiram a autorização da União Europeia para a reconversão dos barcos".

É preciso dar melhores condições de trabalho e melhores rendimentos aos pescadores e armadores. José Manuel Rodrigues

O candidato apelou a que se valorize o trabalho de quem trabalha no Mar e afirmou que “é bom lembrar aos consumidores o que custa ir à faina, durante dias, para que tenhamos um peixe no prato”.

O líder do CDS voltou a reclamar “a necessidade de convencer os eurocratas de Bruxelas de que a pesca da gata ou xara não prejudica os stocks marinhos e deve ser autorizada”.

José Manuel Rodrigues reafirmou a proposta do seu partido para a criação de um programa de apoio à aquisição de produtos regionais pela hotelaria e pela restauração e “a urgência de impor como critério dos concursos públicos dos Hospitais, Lares e Escolas, a aquisição de bens agrícolas ou alimentares e a compra de produtos com origem na Região”.

“O que é regional é bom e, se não formos nós a defender o que é nosso, ninguém o fará”, concluiu José Manuel Rodrigues.