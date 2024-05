Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 18 de Maio de 2024

Como manchete temos:

Baixa natalidade força reorganização escolar

-A redução do número de alunos será sentida no 3.º Ciclo e Ensino Secundário, já no próximo ano lectivo. Contratação inicial terá o mesmo número de professores, mas as vinculações “ serão poucas ou nenhumas”, garante Jorge Carvalho.

Como foto principal da capa, Encontro de gerações no Desporto Escolar-Espectáculo de luz e cor no arranque de seis dias de competições.

Outros tempos que marcam o seu DIÀRIO

Crédito malparado em mínimos de há 15 anos

PJ elimina “pólo de distribuição de droga na Madeira”

Já começaram a ser ouvidos no Funchal 6 dos 10 detidos em mega-operação que fez buscas em Câmara de Lobos e em Lisboa

“Há uma mercantilização no acesso aos tribunais”

Saldanha Cardoso, que recebe amanhã a Medalha Honra da Ordem dos Advogados, crítica o “negócio rentável” da Justiça e vinca o “rigoroso quadro ético” da actividade

Boa leitura com o seu DIÁRIO.