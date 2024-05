Duas intoxicações por álcool no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram duas pessoas com intoxicação alcoólica no Funchal.

O primeiro alerta foi dado na noite de sexta-feira, pelas 22h50, dando conta de uma mulher com cerca de 40 anos prostrada na via pública, na Avenida Mário Doares.

Pelas 00h30 a mesma corporação foi chamada a socorrer um rapaz de 20 anos que estava a passar mal na Avenida do Infante.

Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.