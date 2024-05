137 escolas e instituições representadas no Desporto Escolar

A 31.ª edição do Desporto Escolar da Madeira vai contar com um total de 7 mil pessoas de 137 escolas e instituições de toda a Região.

Depois da grande cerimónia da noite desta sexta-feira, 17 de Maio, que conta com mais de 2 mil pessoas, está oficialmente aberto o período de competição do Desporto Escolar, que decorre de 20 a 24 de Maio com a participação de 5.357 alunos desportistas.

A disputa de 27 modalidades/actividades terá como palco não só infra-estruturas desportivas, mas também zonas turísticas e espaços comerciais, localizadas nos concelhos do Funchal, de Câmara de Lobos e de Machico.

Em competição estarão 972 atletas de 78 escolas do 1.º ciclo e 4.385 desportistas de 59 escolas dos 2.º, 3.º ciclo e do secundário, bem como utentes de instituições da educação especial.

As modalidades/actividades distribuem-se por actividades gímnicas, golfe, esgrima, jump for fun, orientação, padel, ténis, futebol e xadrez, bem como andebol, basquetebol, futsal, voleibol, atletismo, natação, judo, badminton, ténis de mesa, padel, patinagem, actividades náuticas, madeirabol e laser run.