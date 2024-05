“Tenho a certeza de que ela [Patrícia Dantas] vai ser ilibada”

O presidente do Governo Regional disse hoje que já é tempo de pôr fim ao processo que envolve a ex-deputada social-democrata Patrícia Dantas, a braços com acusações de fraude fiscal com fundos europeus, no âmbito do megaprocesso AIMinho - Associação Industrial do Minho.

“Acho esse processo completamente injusto, uma coisa sem pés nem cabeça, a Patrícia [Dantas] é das pessoas mais honestas e mais íntegras que eu conheço. E um processo de decorre de um processo administrativo e tem não sei quantas pessoas envolvidas, muitas delas sem qualquer culpa de administração corrente, e espero que corra o mais rapidamente possível. Porque tenho a certeza de que ela vai ser ilibada”, assegurou o governante, ele próprio arguido num processo que levou inclusive à actual situação política, com a queda do Governo e consequente marcação de eleições antecipadas.

Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita à empresa Vipa.pt, localizada na Rua Fernão de Ornelas.