Madeira devia investir num roteiro de arte urbana, desafia Bordalo II

O mural referente à Freira da Madeira, hoje ‘inaugurado’ em Santana, é a terceira obra de arte urbana da autoria do artista Bordalo II na Madeira, depois do Lobo Marinho, à entrada do cais de Câmara de Lobos, e do Mero na Praça CR7, no Funchal.

O artista internacionalmente reconhecido está receptivo em realizar novos trabalhos na Região, que considera ser um espaço com grande potencial para também apostar num roteiro de arte urbana.

“Acho que estava na altura de fazermos mais coisas [aqui na Madeira] e estamos abertos a fazer coisas na ilha que acho que é um espaço lindíssimo que precisa de um roteiro de arte urbana. Portanto quando quiserem fazer alguma coisa do género, estamos cá para ajudar”, disse em jeito de desafio, à margem da cerimónia de apresentação do mural que enriquece a principal entrada da cidade de Santana.

O mural do artista nacional insere-se no projecto ‘Microplásticos e o seu impacte na Biosfera’ do ‘Liceu’ de Santana.

“Serve de alerta às espécies que podem ser ameaçadas pela acção do homem, neste caso específico da Freira da Madeira. Faz parte de uma série de trabalhos em que nós fazemos sempre retratos dos animais com aquilo que os destrói ou que destrói os seus habitats, seja a poluição, a contaminação ou o próprio lixo, desperdício”, explicou o artista.

Defende que a arte de rua é também importante para fazer o público reflectir, “muitas vezes em tom provocatório ou em tom de chamada de atenção”, como tem vindo a acontecer em diversas ocasiões no espaço continental, a mais recente, a colocação de uma caixa de medicamentos ‘antifascista’ gigante na campa do ditador António de Oliveira Salazar.