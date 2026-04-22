Distribuição alimentar cresce acima da Europa mas com contração no volume

O setor da distribuição alimentar nacional cresceu acima da média europeia no ano passado, mas mantém-se em contração em termos de volume, de acordo com um estudo da McKinsey & Company e EuroCommerce.

Segundo uma nota, sobre os resultados para Portugal do estudo 'The State of Grocery Retail 2026: Europe', "Portugal apresenta uma evolução do setor da distribuição alimentar com sinais mistos em 2025".

Assim, se por um lado, regista "crescimento superior à média europeia e recuperação em termos reais; por outro, mantém pressão no volume e fragilidade em alguns canais-chave".

De acordo com os dados apurados pelo estudo, o mercado alimentar em Portugal cresceu 5,2%, um valor "acima dos 3,1% registados na Europa, refletindo um maior dinamismo global do setor".

O estudo considera que este desempenho é "particularmente relevante", tendo em conta que Portugal "apresenta também crescimento em termos reais (+2,3% vs +0,5% na Europa)", algo que "indica uma recuperação efetiva do consumo", além do efeito inflacionista.

"Ainda assim, esta recuperação não é homogénea", destacou, apontando que em termos de volume, o mercado português mantém-se em contração, com uma queda de 0,5% face ao crescimento de 0,6% na Europa.

"Um dos elementos estruturais do mercado português continua a ser o peso da marca própria, que atinge 47,7% das vendas, significativamente acima da média europeia (40%)", indicou, apontando que Portugal é "um dos mercados mais avançados da Europa nesta dimensão".

Por outro lado, "o canal 'online' regista uma quebra significativa em Portugal (-13,9%), contrastando com o crescimento observado na Europa (+6,8%)", e o segmento de 'discounters' revela uma "contração acentuada (-4,3%)", enquanto na Europa cresce 5%.

Já ao nível do comportamento de compra, os dados revelam que o "tamanho do cabaz aumenta (+1,5%), em contraste com a contração observada na Europa (-1,8%)", e que a "frequência de compra diminui de forma mais acentuada", menos 2,1% face a mais 2,4% na Europa.

Por fim, indicou, destaca-se a confiança do consumidor, que apresenta "uma melhoria em Portugal (+0,8%), em contraste com a deterioração observada na Europa (-0,9%)".

De acordo com outro comunicado, segundo o estudo, "a distribuição alimentar europeia encerrou 2025 num contexto de estabilização com baixo crescimento e pressão persistente sobre a rentabilidade".

Assim, "as vendas de bens alimentares cresceram 3,4% na Europa (face a 2,4% em 2024), impulsionadas por uma inflação de 2,9% nos preços e por um aumento de volume de 0,6%".

Este relatório reúne a perspetiva de mais de 35 executivos do setor e de mais de 15.000 consumidores em 14 países europeus.