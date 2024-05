IL considera que “o tempo máximo de espera tem de ser garantido a todos os madeirenses”

A Iniciativa Liberal considera que os utentes têm todo o direito de serem atendidos dentro de tempos expectáveis, sendo que “o tempo máximo de espera tem de ser garantido a todos os madeirenses”. Nuno Morna, cabeça-de-lista às Regionais participou, esta manhã, numa acção de campanha que decorreu na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

O candidato afirma que operações, consultas e exames de diagnósticos têm de ser garantidos, sendo que o privado e o social devem responder em caso de incapacidade do serviço público. O partido defende, por isso, parcerias com privados para suprir necessidades do público. “A saúde tem de estar em primeiro lugar”, considera Nuno Morna.

O cabeça-de-lista assume que sempre vão existir listas de espera, mas que os seus efeitos têm de ser minorados na prestação dos cuidados de saúde. “A política do governo falhou porque não utiliza a capacidade instalada”, assegura.

Além disso, lembrou as consequências destas demoras tanto para os utentes em espera como para as famílias.