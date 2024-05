BE dá voz a queixas da população de Câmara de Lobos

A candidatura do Bloco de Esquerda (BE) às Eleições Regionais do próximo dia 26 de Maio estive, esta manhã, em contactos de rua no Mercado de Câmara de Lobos, onde fez eco de alegadas queixas de "degradação de alguns bairros sociais geridos pela IHM" manifestadas pelos populares.

"As casas, por dentro, estão cheias de fendas, com problemas nas canalizações e bolor dentro das habitações" e, "apesar das constantes reclamações das pessoas, estes problemas nunca são resolvidos", enunciam os bloquistas em comunicado de imprensa.

"Para as pinturas do exterior há dinheiro, mas para resolver os problemas dentro das casas, que afectam a saúde das pessoas, a cantiga já é outra. Vão empurrando para depois e nada acontece", acrescentam na mesma nota.

Por outra lado, dão voz às reivindicações de "quem tem reformas muito baixas" e "anda a contar os tostões entre o supermercado e a farmácia".

O Bloco denuncia ainda que os CTT "estão com um péssimo serviço" em Câmara de Lobos, sendo "constantes os atrasos na distribuição da correspondência e das reformas".

"A habitação, o salário e a reforma são questões fundamentais para a vida de toda a gente", defende o BE, que diz ser "o único partido, no parlamento regional, que tem apresentado soluções para resolver estas questões".

"Precisamos de soluções corajosas; precisamos de enfrentar os lobbies do imobiliário e da construção, que dominam o Governo Regional e o PSD-M. Precisamos de dar mais força aos partidos, que mesmo com menos deputados, não dão descanso e lutam pelos direitos das pessoas, como sempre tem feito o Bloco de Esquerda, sem hesitações ou mudanças de opinião", sublinham os candidatos.