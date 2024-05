Nos próximos dias 23 e 26 de Maio, o Largo da Praça irá receber a 12.ª edição da Feira do Livro de Machico.

O programa foi apresentado, esta manhã, nos Paços do Concelho, e contou com a presença da vereadora com o pelouro da cultura, Mónica Vieira, e com a mediadora cultural, Leda Pestana.

Conheça o programa: