ARM esclarece sobre a intervenção na Estrada Regional 222

No seguimento das declarações do Chega relativamente à intervenção na Estrada Regional 222, entre o Sítio da Praia e os Zimbreiros, na freguesia da Tabua, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) esclarece o deputado Celestino Sebastião que a intervenção "está a ser realizada de forma coordenada entre a ARM e a DRE – Direção Regional de Estradas, precisamente para se otimizar os meios e os investimentos em causa".

O deputado do Chega referiu esta quinta-feira, 16 de Maio, que os tubos que transportam a água e os esgotos estão danificados, o que constitui um risco para a saúde pública. “Não faz sentido nenhum asfaltar uma estrada, quando os tubos que estão enterrados na estrada estão danificados. Além do risco para a saúde pública, isto é despesismo, pois, daqui a dias, vão ter de intervir na estrada e rebentar com a asfaltagem que vão fazer. Isto é de gente sem cabeça", disse na ocasião.

Perante as declarações do deputado, a ARM lamenta "o aproveitamento político de alguns partidos da Região, colocando em causa o trabalho sério desta empresa tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população da Região", remata.