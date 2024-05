Doente dos Açores submetido a intervenção cirúrgica

Um dos utentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, transferido dos Açores para a Madeira no passado domingo, sofreu uma intercorrência, sendo necessário uma intervenção cirúrgica da área ortopédica, tendo a família sido informada da ocorrência.

Em nota enviada à comunicação social, o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) informa que está a ser dada continuidade com os cuidados de saúde, aos utentes acolhidos no Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Regimento de Guarnição nº 3 transferidos dos Açores.

Os 55 doentes com doença renal crónica continuam a receber os respectivos tratamentos, bem como toda a medicação necessária, que está a ser assegurada pelo SESARAM.

"Adicionalmente cumpre informar que os familiares de todos os utentes estão devidamente informados acerca do estado de saúde dos mesmos", esclarece a entidade.

A concluir, refere que o Serviço Regional de Saúde disponibilizou, aos familiares, uma linha de apoio [967702566], que estará disponível durante a permanência destes utentes na RAM, e que a mesma está a registar em média 10 chamadas por dia.