Ponta do Sol, Porto Moniz e São Vicente entre os mais populares para comprar casas isoladas

Os municípios de Ponta do Sol, logo no primeiro ano da pandemia de covid-19, e de Porto Moniz e São Vicente, mais recentemente, são os concelhos que se destacam a nível regional num ranking dos sítios mais procurados para a compra de casas rurais e isoladas em Portugal.

De acordo com o portal Idealista, "o modo de vida dos portugueses foi – e muito – moldado pela pandemia da Covid-19. Os confinamentos mostraram a importância de viver em casas com áreas maiores e com espaços ao ar livre. E o teletrabalho, que se massificou em 2020, criou a possibilidade de trabalhar à distância. Tudo isto acabou por criar uma tendência em Portugal: viver no campo, em contacto com a natureza e longe dos grandes centros urbanos. Até porque aqui as casas para comprar tendem a ser mais baratas".

O problema é que de acordo com a lei do mercado, os preços variam sempre de acordo com a procura. "Mas será que esta tendência veio para ficar? Ao que tudo indica, sim (e até está reforçada): os dados do idealista/data revelam que a procura de casas à venda disparou em 81% dos concelhos com menos de 10 mil habitantes entre o início de 2020 e o arranque de 2024. E contam-se mesmo 48 municípios menos populosos do interior e ilhas onde o interesse em adquirir casa mais que duplicou neste período", refere.

Entre estas, Ponta do Sol terá sido o primeiro a valorizar-se. "Os dados do idealista/data revelam que a procura de casas à venda aumentou em 66 dos 120 concelhos com menos de 10 mil habitantes com dados disponíveis (de um universo de 122) entre o início de 2020 e o arranque de 2021. E houve mesmo 25 concelhos menos populosos onde o interesse das famílias aumentou 75% ou mais. Foi em Mêda, distrito da Guarda, e em Belmonte, distrito de Castelo Branco, onde a procura de casas para comprar mais subiu entre esses dois momentos, tendo mesmo quadruplicado. Nos municípios de Redondo, Vidigueira, Penela, Alvito, Vila Velha de Ródão e Ponta do Sol o interesse em adquirir habitação também mais que duplicou durante o primeiro ano da pandemia", revela.

No caso de Ponta do Sol, ocupou o 8.º lugar nesse período, com +123% da procura. Contudo, no ranking desde então até agora, restam Porto Moniz e São Vicente.

"Quatro anos depois, esta moda de viver no campo parece ter saído reforçada, já que a procura de casas à venda disparou em 97 dos 120 concelhos com menos de 10 mil habitantes entre o início de 2020 e o arranque de 2024. E em 48 concelhos o interesse em comprar casa fora das grandes cidades mais que duplicou: foi o caso de Nisa, Santa Cruz das Flores, Porto Moniz, Vila do Bispo, Vila Velha de Ródão, Vila Nova de Poiares, Góis e Vila Nova de Paiva", diz o Idealista.

"Em resultado desta evolução, o município de Santa Cruz das Flores, nos Açores, tornou-se no mais procurado de todos para comprar casa entre os concelhos menos populosos do país. Logo a seguir está Porto Moniz, Povoação, Nisa, Lajes das Flores e Nordeste. Em todos eles a procura de casas mais que duplicou em quatro anos", e acrescenta: "Também salta à vista que 11 dos 25 municípios mais procurados para adquirir habitação em 2021 continuam a sê-lo no início de 2024, revela o idealista/data. São eles: Lajes das Flores, Viana do Alentejo, Redondo, Ferreira do Alentejo, Monchique, Alcoutim, Lajes do Pico, Arraiolos, Aljezur, Alandroal e Cuba".

No caso do Porto Moniz, ocupa a segunda posição, com crescimento de 406%, e São Vicente ocupa a 7.ª posição, com crescimento de 297%. Ponta do Sol (+157%), Porto Santo (+117%) e Santana (+73%) também entram no ranking.