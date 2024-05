Albuquerque afirma que "não tinha conhecimento" sobre o inquérito à Sofbox Madeira

Miguel Albuquerque abordou a inspecção mandada instaurar pelo ministério da Defesa à empresa Softbox Madeira, empresa que está sediada no Centro Internacional de Negócios: "Se o actual titular do ministério da Defesa entendeu abrir esse inquérito não há qualquer problema. Será provavelmente para averiguar se está tudo conforme a lei. Não tinha conhecimento nenhum sobre este inquérito pois são milhares de empresas que estão registadas. O Governo não interfere nas empresas. Desde que estejam preenchidos os requisitos dentro do quadro legal a empresa é inscrita. Não vale a pena diabolizar as empresas da defesa nacional."