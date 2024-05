40.º Aniversário da Alberto Oculista celebrado hoje no Savoy Palace

A marca madeirense Alberto Oculista celebra esta quinta-feira, 16 de Maio, o seu 40.º aniversário com um evento no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal.

A celebração aprazada para as 17 horas tem como mote 'A sua visão, a nossa missão. Ontem, hoje e sempre' e contará com a presença da atriz internacional brasileira Juliana Pais e do apresentador e artista português João Baião, a par de todos os colaboradores, clientes e fornecedores da Alberto Oculista.

A animação estará a cargo do músico Matay e dos Paradise Circus, especialistas em espectáculos circenses a nível regional.

Apresentada em 2019, como a nova embaixadora da marca, Juliana Paes foi o rosto de várias campanhas publicitárias da insígnia, destacando-se a dos 'Óculos 100% à Medida – Virtual Eyewear Assistant'. Desde 2020, assina a sua linha de óculos, a Juliana Paes Eyewear Collection, um exclusivo do Grupo Alberto Oculista a nível mundial. João Baião, uma figura incontornável em Portugal, é o rosto da marca Opticenter, uma das marcas do Grupo Alberto Oculista, na área da ótica.

Atualmente a marca conta com cerca de 70 lojas espalhadas por todo o País e em Espanha (Madrid), ultrapassando os 130 pontos físicos em toda a sua rede e, incluindo todas as marca do Grupo.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo trigésimo sexto dia do ano, em que faltam 230 dias para o fim de 2024:

- 9 horas - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura do 18.º Congresso da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria no Casino Park Hotel, no Funchal;

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

- 10 horas - O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública promove uma sessão de demonstração das provas físicas do concurso de ingresso no Curso de Formação de Agentes da PSP no Estádio Municipal de Machico;

- Das 10 às 16 horas - I Jogos Matemáticos no PLAZA Madeira com a participação de 206 alunos de 16 escolas da Região;

- 12 horas - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visita a equipa do rastreio do cancro da mama à 9.ª volta no concelho de Santana, junto ao centro de saúde local;

- 12h30 - O Banco Alimentar da Madeira e Grupo Sousa celebram um novo protocolo na Sede do Banco Alimentar da Madeira;

- 15 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove uma Assembleia Municipal do Funchal aberta a alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico no âmbito do projecto ‘Crianças em Participação’. A sessão de abertura será presidida pela vereadora Helena Leal.

- 16 horas - O DIÁRIO e a AlphaWines apresentam o evento vínico ‘AlphaWines Experience’ no Centro de Congressos da Madeira;

- 18 horas - A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território, apresenta a exposição Atlas do Planeamento no Edifício do Campo da Barca;

- 18 horas - Reunião Ordinária Pública descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz na Junta de Freguesia da Camacha;

- 18h30 - Apresentação do Livro ‘70 dias à margem da democracia’ com Violante Saramago Matos na FNAC Madeira;

- 21h30 - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta ‘Solistas COM’ com o saxofonista Elvis Sousa no Read´s Palace A Belmond Hotel.

Descubra por onde vão estar em campanha os partidos candidatos às Eleições Regionais de 26 de Maio:

Iniciativa Liberal:

9 horas - Visita às carreiras da Horários do Funchal;

11h30 - Declarações à comunicação social na paragem de autocarro junto à esplanada 'O Verdinho';

12h45 - Acção na Universidade da Madeira;

15 horas - Visita à empresa VA Spirit na Ponta do Sol;

16h45 - Passeio pela Ribeira Brava;

PS:

10 horas - Conferência de imprensa junto ao edifício do Governo Regional na Avenida Zarco;

Bloco de Esquerda:

10h30 - Acção de campanha na Universidade da Madeira;

RIR (com a presença da líder nacional do partido, Márcia Henriques)

11 horas - Reunião com a ANP;

12h30 - Conferência de imprensa junto à sede da ANP;

15 horas - Contacto com a população de Santo António e Curral das Freiras;

CDU:

12h30 - Acção de campanha num restaurante localizado no Caminho da Fajã Escura, no Curral das Freiras;

PTP:

16H30 - Acção de campanha no Hospital Central e Universitário da Madeira, em Santa Rita;

CDS-PP:

18 horas - Apresentação do manifesto eleitoral no hotel The Views Oásis, no Caniço.

Principais acontecimentos registados a 15 de Maio, Dia Internacional da Latinidade, Dia Internacional das Famílias e Dia do Objetor de Consciência:

1944 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Hungria para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1948 -- Ataque da Força Aérea egípcia ao recém-criado Estado de Israel.

1953 - O ditador Oliveira Salazar recusa nova proposta de negociações com a Índia, para a transferência de soberania dos territórios sob administração portuguesa. A Índia anuncia o fecho da delegação em Lisboa, concretizada a 11 de junho.

1973 - Os países árabes suspendem o fluxo de petróleo para o Ocidente, em protesto pela política de Israel.

1974 -- António de Spínola é investido Presidente da República Portuguesa.

1975 - São roubadas 36 obras impressionistas do Museu de Arte Moderna de Milão.

1975 - Amâncio Ortega Ganoa abre a primeira loja Zara, na Corunha, em Espanha.

1976 - Fundação dos primeiros parques industriais em Guimarães, Covilhã, Évora e no distrito de Faro, para fábricas não poluentes de pequena e média dimensão.

1977 - O Marítimo, da Madeira, torna-se o primeiro clube fora do continente português a ascender ao principal campeonato (I Divisão).

1991 - Pela primeira vez uma mulher, Edith Cresson, 57 anos, é nomeada para a liderança do Governo francês.

1992 - É adotada a Carta Europeia do Desporto pelos ministros europeus responsáveis pela área, reunidos na 7.ª conferência, em Rhodes, na Grécia.

2003 - O ex-ministro ruandês Eliezer Niyitegeka, 51 anos, do antigo Governo hutu é condenado a prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, pelo envolvimento no genocídio de 1994.

2004 - Uma equipa de arqueólogos egípcios e polacos descobre a localização da antiga Biblioteca de Alexandria, desaparecida há 16 séculos.

2005 - Portugal fica em segundo lugar no I Campeonato do Mundo de Futebol de Praia da FIFA, ao perder com a França no desempate por penalties, em Copacabana, Rio de Janeiro.

2006 - O primeiro-ministro José Sócrates preside à cerimónia de assinatura do contrato de investimento para a reabertura das minas de Aljustrel entre a Agência Portuguesa para o Investimento a AGC Minas de Portugal SPGS e a Eurozinc Mining Corporation, proprietária da empresa Pirites Alentejanas, concessionária daquele complexo mineiro.

2009 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, anuncia o restabelecimento dos tribunais militares de exceção, criados pelo seu antecessor, George W. Bush, para julgar presos suspeitos de terrorismo detidos na prisão de Guantánamo em Cuba.

2011 - O presidente do Fundo Monetário Internacional, o francês Dominique Strauss-Kahn, é formalmente acusado de agressão sexual e de tentativa de violação contra uma jovem mulher de 32 anos num quarto de hotel em Nova Iorque, horas depois de ter sido detido no aeroporto de Nova Iorque, EUA.

2012 - Na Grécia, fracassam as negociações para um governo de unidade. É anunciada a formação de um governo interino, dirigido pelo magistrado Panayotis Pikrammenos, até às novas eleições.

2013 -- O presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso inaugura, em Bruxelas, o Centro de Resposta a Emergências, que tem como função coordenar o envio de ajuda humanitária e a atuação da proteção civil da União Europeia.

2016 - O Benfica sagra-se tricampeão português de futebol, feito que não conseguia desde 1976/77, ao vencer na Luz o Nacional por 4-1, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

2018 - Cerca de 50 adeptos do Sporting, com a cara tapada, invadem a Academia de Alcochete, durante o treino da equipa principal de futebol, e agridem jogadores e equipa técnica.

2020 - Covid-19. O Governo aprova a reabertura dos estádios, campos de futebol, râguebi e similares, no quadro do processo de desconfinamento.

2022 - A Ucrânia vence o 66.º Festival Eurovisão da Canção, em Turim, Itália.

