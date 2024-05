Realizador de 'MÃE', João Brás, vai poder explicar filme no dia 18

A grande afluência à exibição da primeira longa-metragem 'MÃE', do realizador madeirense João Brás, produzido pela Neblina Filmes, é "prolongada em sala de cinema na Madeira e Portugal Continental pela 3.ª semana consecutiva. O filme que aborda a temática de Alzheimer, foi um dos mais vistos na Madeira", frisa a produtora e distribuidora.

Assim, "de forma a celebrar esta 3.ª semana, a Neblina Filmes, anuncia publicamente de que, a sessão do dia 18 de Maio (sábado), no Forum Madeira, às 16h00, conta com a presença do realizador João Brás. No final da sessão, será possível uma conversa com perguntas e respostas por parte do público", anuncia.

A Neblina Filmes "afirma-se, mostrando assim que consegue despertar e incentivar o público para uma procura e consumo cinematográfico que é produzido na Madeira, num comprometimento para a contribuição e o enriquecimento da oferta cinematográfica e cultural, vencendo o desafio no sentido da afirmação da nossa cultura, baseada na nossa identidade de forma a conquistar mercados externos", almeja.

"É de notar o desempenho do filme, sendo português e olhando para a realidade dos filmes portugueses, o desempenho tem sido dentro do expectável", calcula. "Na Madeira, a adesão tem sido bastante acima da média", garante. Por isso, "brevemente, a produtora e distribuidora divulgara algumas novidades referente a mais exibições em salas do país, e ainda a nível internacional".

E ainda faz o balanço da participação na Festa do Cinema, que ocorreu nos dias 13, 14 e 15 de Maio, "na qual contou pela primavera vez com a exibição de um filme madeirense", recorda e "notou-se uma forte adesão por parte do público". 'MÃE' pode ser visto em sala de cinema do Forum Madeira, com sessões às 13h20 e 16h00 e, ainda, do Madeira Shopping às 19h30.