Atletas madeirenses competem no 'Barcelona SUP World Fest'

A cidade de Barcelona, Espanha, será palco de uma etapa do circuito europeu de Stand-Up Paddle (SUP), o Eurotour, que decorre este fim-de-semana.

"O evento, denominado 'Barcelona SUP World Fest', decorre entre 17 e 19 de Maio e contará com diversas provas ao longo dos três dias", destacando-se, "no sábado, a maratona de 12 km, uma das mais importantes e que contribuirá para a classificação do circuito europeu", refere uma nota de apoio do atleta João Olim.

O atleta do Ludens Clube de Machico "irá participar nesta prova, com mais alguns colegas do seu clube", acrescenta. João Olim "apresenta-se entusiasmado para representar da melhor forma possível todos os que o apoiam na sua primeira competição internacional da época".

Conta com apoio da Dupladp, do Crédito Agrícola, da MAIS, da Grant Thornton, da Câmara de Machico, da SUP Norte e da Sic Maui, sendo que a prova decorrerá às 10 horas de sábado e poderá ser acompanhada pelas redes sociais do atleta e do Eurotour.