Marco Estrela, deputado municipal do PS na Câmara Municipal de Machico começou por recordar o trabalho implementado pelo executivo socialista na sessão solene do dia do concelho.

Não obstante, o também líder da JS Machico, enfatizou a importância de implementar mais apoios à juventude do concelho.

“O futuro de Machico é a juventude”, declarou.

A sessão solene comemorativa do aniversário da fundação do Município de Machico, que hoje se assinala, volta a ser realizada debaixo de tenda gigante montada nos jardins do Solar do Ribeirinho.

Além dos órgãos locais, entre as entidades civis, militares e religiosas presentes, participam na cerimónia do Dia do Concelho o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional em gestão, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e o representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto.