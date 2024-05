João Bosco pede mudança do nome da Escola Básica e Secundária de Machico

João Bosco, presidente da Assembleia Municipal de Machico, aproveitou a sessão solene do dia do concelho de Machico para dirigir um pedido ao Governo Regional.

“Quem concede uma graça pode voltar a fazê-lo” começou por brincar o autarca, apelando de seguida a que o executivo liderado por Miguel Albuquerque e representado nesta cerimónia por Jorge Carvalho, autorize a mudança de nome da Escola Básica e Secundária de Machico (EBSM), atribuindo-lhes os nomes dos dois fundadores do ensino secundário no concelho, Emídio César Queiroz Lopes e Maria Aríete Teixeira Aguiar.

A aspiração não é nova. Desde 2015, um grupo de antigos alunos e professores do Externato, tem defendido a atribuição dos nomes dos dois fundadores do Externato Tristão Vaz Teixeira – a primeira escola secundária mista da Madeira fora do Funchal - à EBSM.

O grupo chegou mesmo a apresentar uma petição pública com mais de 400 assinaturas junto do Governo Regional.

Refira-se a propósito que, esta quarta-feira, dia 8 de Maio, no âmbito das comemorações do dia do concelho de Machico, será descerrada uma placa evocativa da fundação do



O momento simbólico, agendado para as 18 horas, no número 5 da rua General António Teixeira de Aguiar, em Machico, pretende também homenagear a Emídio César Lopes, fundador e ex-director daquele colégio, falecido em Setembro último.

O Externato Tristão Vaz Teixeira foi inaugurado a 11 de Outubro de 1965, nas instalações do antigo Hotel de Machico. Foram seus fundadores Emídio César Queiroz Lopes e Maria Aríete Teixeira Aguiar, sua esposa, empenhados em criar na vila de Machico um estabelecimento de ensino que permitisse a formação dos jovens do concelho, uma vez que, como em muitos outros lugares da Ilha, quem pretendesse prosseguir os estudos para além da antiga 4.ª classe, tinha de deslocar-se para o Funchal.