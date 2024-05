“Muito ainda está por fazer” por fazer em Machico. Foi este o balanço feito por Manuel Martins, deputado municipal pelo JPP, o primeiro a intervir na sessão solene do dia do concelho, que hoje se assinala.

O deputado municipal criticou o discurso do “muito virado para a gestão-corrente” do executivo PS, liderado por Ricardo Franco.

“Até agora pouco tem sido feito”, com excepção da freguesia do Porto da Cruz, vincou Manuel Martins, apontando a aprovação do Plano Director Municipal (PDM) como uma das medidas mais aguardadas pelos machiquenses.

Deixou ainda uma ressalva à “fragilidade da democracia”, num contexto desafiador a nível Europeu.

A sessão solene comemorativa do aniversário da fundação do Município de Machico, que hoje se assinala, volta a ser realizada debaixo de tenda gigante montada nos jardins do Solar do Ribeirinho.

Além dos órgãos locais, entre as entidades civis, militares e religiosas presentes, participam na cerimónia do Dia do Concelho o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional em gestão, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e o representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto.