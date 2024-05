Prosseguem as reuniões com equipas de levadeiros

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e Administração da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) continuam em reuniões com as equipas de levadeiros, anuncia uma curta nota da SRAA.

"Além do reconhecimento da função de chefe de rede, outras medidas, de acordo com Rafaela Fernandes, ao nível das melhorias salariais e apetrechamento de meios e equipamentos, nomeadamente a substituição das motos que servem as deslocações, estão em curso", realça a nota do seu gabinete.

"Na manhã de ontem, no IV Seminário das Levadas, a secretária regional enalteceu o trabalho das equipas da ARM, nomeadamente o dos levadeiros na manutenção das levadas", conclui.