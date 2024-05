António Zambujo brilhou em Machico, num concerto que assinala as festas do Dia do Concelho de Machico e marca a estreia do seu álbum 'Cidade'. Houve casa cheia para ouvir o artista que reúne muito apreço dos madeirenses.

Com este espectáculo, a Câmara machiquense, liderada por Ricardo Franco, reforça o compromisso com a população através de actividades culturais que dignificam, cada vez mais, ‘As Festas do Concelho’.

Ainda no âmbito das Festas do Concelho’ realizou-se, na igreja de Machico, uma Conferência denominada a "Importância dos Núcleos Museológicos e Patrimoniais e o contributo para o desenvolvimento das localidades".