Cinco concorrem ao sistema de videovigilância no Funchal

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 15 de Maio, dá conta que há cinco propostas para implementar o sistema de videovigilância no Funchal. O circuito, que prevê a instalação de 44 câmaras na baixa da cidade, tem o valor base de 1,7 milhões e deverá estar operacional dentro de um ano. Câmara admite ampliar a cobertura a outras áreas, se a criminalidade o justificar.

“Financiamento público ao futebol profissional é ilegal”

Com maior destaque gráfico na primeira página estão as declarações do presidente do CNF, António Fontes, que, em entrevista ao DIÁRIO, defende o caminho da inovação para os clubes e constata o “poder viciante” de Albuquerque.

Gigante norueguês abre escritório no Funchal

Fique a saber que o grupo Wilhelmsen, agora com presença na Madeira, está em 2.200 portos, opera a maior rede de navegação do mundo e está a apostar na indústria eólica offshore.

PS nacional com dupla presença na Madeira

Descubra ainda que Pedro Nuno Santos vem à Região apoiar candidatura de Paulo Cafôfo para as ‘Regionais’ e Marta Temido estará em campanha para as ‘Europeias’.

Região deve considerar energia nuclear

Fonte como produção de electricidade é defendida pelo presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico.

