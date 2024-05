Detidos no caso das viagens ficam em liberdade

Os dois homens e as duas mulheres com idades compreendidas entre os 23 e os 55 anos que foram detidos na última semana pela Polícia Judiciária no âmbito da operação ‘Rota do Viajante II’, por suspeita de terem embolsado indevidamente mais de meio milhão de euros em subsídios com viagens ‘fantasma’, vão aguardar julgamento em liberdade.

Os arguidos começaram a ser ouvidos na quinta-feira, mas o interrogatório foi interrompido ao final da tarde devido à greve dos funcionários judiciais e prosseguiu sexta-feira, onde foi interrompido novamente pelo mesmo motivo.

Hoje, foram ouvidos pela juíza Susana Mão de Ferro, tendo ficado indiciados dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e associação criminosa.

Os arguidos saíram em liberdade com Termo de Identidade e Residência, estão proibidos de contactar uns com os outros, de se ausentar da Região Autónoma da Madeira, de se deslocar aos balcões dos CTT para levantar subsídios de mobilidade e dois deles têm obrigação de se apresentar semanalmente ao posto da PSP.

Tal como o DIÁRIO noticiou, um deles já tem cadastro e já cumpriu pena de prisão por outro tipo de crimes. Trata-se do madeirense J. Silva, de 31 anos, que em Dezembro passado foi condenado a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa, pela prática dos crimes de violência doméstica e ameaça agravada.