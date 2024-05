Três atletas madeirenses no grupo da frente do SUP nacional

A Taça de Portugal de Maratona de Stand Up Paddle (SUP), que decorreu este domingo em Vila de Prado, município de Vila Verde (Braga), correu de feição a três atletas madeirenses participantes, que acabaram no top 5 na categoria SUPC.

João Olim, o atleta mais novo entre os cinco primeiros, com estreia no escalão absoluto este ano, ficou em quarto lugar. Nas palavras do próprio, foi “um lugar gratificante” para a sua estreia neste escalão. Foi uma prova com 13 quilómetros, em que o atleta teve a companhia dos madeirenses Tomás Lacerda e Paulo Freitas.

Uma prova importante já que teve carácter selectivo para o campeonato europeu, que decorrerá na Hungria entre 13 e 16 Junho deste ano.