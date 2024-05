Grupo internacional da indústria marítima chega à Madeira

É inaugurado esta quarta-feira, 15 de Maio, o escritório da Wilhelmsen Port Services Portugal na Madeira. O espaço fica localizado no centro da cidade do Funchal, na Avenida do Infante.

A Wilhelmsen Port Services actua em 2.100 localidades portuárias em mais de 125 países. Trata-se de um grupo internacional da indústria marítima fundado na Noruega em 1861 que garante o fornecimento de produtos e serviços essenciais à frota mercante, além de fornecer tripulação e gestão técnica aos navios.

O escritório da Madeira contará com Jorge Ferreira como gerente da Agência de Navios. Já à frente dos Serviços Portuários estarão Luís Vilares, da equipa líder na Europa do Centro de Husbandry da Agência de Navios, e Joaquim Silvério, gerente do Centro de Husbandry da Agência de Navios.

A cerimónia de abertura escritório da Wilhelmsen Port Services Portugal na Madeira, aprazada para as 16 horas, contará com a presença da presidente da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, do secretário regional de Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o centésimo trigésimo quinto dia do ano, em que faltam 231 dias para o fim de 2024:

- Das 9h15 às 15 horas - IV Seminário Levadas da Madeira no Parque Temático da Madeira;

- 10 horas – Cerimónia para assinalar a escala inaugural do navio Queen Anne no Porto do Funchal com a habitual troca de placas das autoridades regionais com a Blatas Lda (Blandy Shipping) e a comandante do navio, Inger Klein Thorhaug;

- 10 horas – A Câmara Municipal do Funchal dá início às comemorações do Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) com a apresentação pública do projecto ‘As Potencialidades dos Insetos nos Ecossistemas’ e a abertura oficial da exposição temporária ‘Colorum II’, por volta das 11h30, no auditório do Museu de História Natural do Funchal, com a vereadora que tutela o Pelouro da Ciência, Conhecimento e Inovação Nádia Coelho;

- Das 14 às 18 horas – A Direcção Regional de Desporto promove a formação ‘Protecção de Crianças e Jovens no Desporto’ no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas;

- 15 horas – A Câmara Municipal do Funchal realiza a primeira sessão de esclarecimento sobre o Orçamento Participativo Funchal 24/25 junto da comunidade escolar na Escola Secundária Francisco Franco;

- 15 horas - O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, visita as obras de requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada;

- 15h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa nas celebrações do Dia da Família, no Parque Urbano da Nazaré, num evento organizado pela Associação Casa do Voluntário;

- 15h30 - O Clube Caniço Riders apresenta a 10.ª edição do ‘Trans Madeira 2024’ no Curral das Freiras, junto ao Posto de Turismo;

- 19 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove um espectáculo que visa assinalar o Dia Internacional da Família, que se comemora nessa data. O espectáculo será realizado pelo grupo Mariachi México Madeira, com a habitual qualidade musical, profissionalismo e, sobretudo, com a contagiante animação que é apanágio nos seus concertos.

- 21 horas - Apresenta do Quarteto de Cordas ‘Atlântico’ no Royal Savoy;

Descubra por onde vão estar em campanha os partidos candidatos às Eleições Regionais de 26 de Maio:

· CDS

o Conferência de imprensa junto à Escola Básica do 1º Ciclo e Pré-Escolar do Areeiro;

· Iniciativa Liberal

o 09h30 - Reunião EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza;

o 10 horas - Acção Jovens Liberais Madeira - Limpeza Praia do Vigario, Câmara de Lobos;

o 11h30 - Declarações Comunicação Social sobre Habitação, Praia da Baía de Câmara de Lobos;

o 11h45 - Passeio pela baixa de Câmara de Lobos;

o 14h30 – Presença de Nuno Morna no debate na RTP Madeira;

o 16h30 - Passeio pelo centro do Caniço;

· ADN

o 10 horas - Acção de campanha no Sindicato Democrático dos Professores

· PS-Madeira

o 10h30 – Visita ao Jardim de Infância ‘O Golfinho’;

o 19 horas – Reunião da Comissão Regional do PS-Madeira na sede do partido - Rua da Alfândega"

· RIR

o 11 horas- Reunião com Sindicado dos Técnicos Superiores de Diagnostico e Terapêutica;

o 12h30 - Iniciativa com comunicação social junto ao sindicato;

o 15 horas - Chegada da presidente do partido Márcia Henriques com declarações à comunicação social;

· PSD

o 11h30 - Iniciativa política com a presença de Miguel Albuquerque no Parque Industrial da Cancela (abaixo do Parque de Máquinas do Governo Regional);

· Chega

o 12 horas - Conferência de imprensa no Porto do Funchal;

· Bloco de Esquerda Madeira

o 12 horas - Campanha no concelho de Santana com declarações para a comunicação social em frente à Câmara Municipal;

· PTP

o 15h30 – Campanha no Pico da Cruz, em Câmara de Lobos;

· PAN Madeira

o 16 horas - Campanha na Universidade da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Maio, Dia Paralímpico:

1915 - Revolta liderada pelo Partido Democrático contra o governo da ditadura de Pimenta de Castro. Há duas centenas de mortos e mais de mil feridos. O executivo é demitido;

1940 - II Guerra Mundial. Morrem 400 mil civis no bombardeamento nazi da Holanda;

1941 - II Guerra Mundial. 3600 judeus são presos em Paris pelas forças nazis de ocupação;

1958 - Manifestações maciças de apoio a Humberto Delgado, candidato da oposição democrática à Presidência da República, no Porto;

1973 - É lançada a primeira estação espacial norte-americana Skylab 1;

1978 - Os EUA e a China assinam o primeiro acordo comercial, depois de 30 anos de afastamento;

1979 -- Início do programa de rastreio neonatal em Portugal com a primeira colheita na maternidade Júlio Dinis, no Porto;

1991 - Reprivatização do jornal Diário de Notícias. Os títulos são adquiridos por cerca de 42 milhões de euros pelo consórcio da Lusomundo;

2000 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina um decreto que cria sete regiões em toda a Federação da Rússia e onde cada região terá um representante presidencial;

2004 - O petróleo atinge o preço mais alto de sempre, 41,22 dólares por barril, em Nova Iorque, EUA.

2013 - O Conselho Nacional de Justiça do Brasil legaliza o casamento homossexual.

2016 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena às autoridades que assumam o controlo das fábricas que pararam de produzir e que detenham os proprietários, um dia depois de declarar estado de emergência económica no país.

2017 - Emmamuel Macron toma posse como Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país;

2019 - O Superior Tribunal de Justiça do Brasil ordena a libertação do ex-Presidente Michel Temer, que poderá responder em liberdade no processo em que é acusado de corrupção;

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a 10 anos de prisão efectiva;

2022 - A ONU contabiliza mais de 14 milhões de desalojados pela guerra na Ucrânia, incluindo seis milhões de refugiados, e diz tratar-se da pior crise do género na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

