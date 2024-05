Condutor embateu em carro estacionado no Funchal e fugiu

Um condutor embateu numa viatura que se encontrava estacionada na zona da Quinta Deão, no Funchal, e colocou-se em fuga, deixando o carro com danos avultados.

A proprietária do 'Toyota' diz que deixou o automóvel estacionado naquela zona na noite de ontem e que, esta manhã, encontrou-o com um enorme risco nas portas e danos no retrovisor. Pede assim ao culpado que assuma a responsabilidade e que entre em contacto consigo através das redes sociais ou da Polícia de Segurança Pública para resolver a situação.