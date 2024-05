Atletas madeirenses conquistam medalhas na canoagem nacional

Dois atletas madeirenses saíram medalhados da Taça de Portugal de Maratona, que decorreu no passado domingo, em Vila do Prado.

Tomás Lacerda, do Centro Treino Mar, arrecadou a medalha de prata em SUPC Absoluto Masculino; na mesma prova Paulo Vieira Freitas, do Ludens Clube de Machico, conseguiu a medalha de bronze. João Olim, também do Ludens Clube de Machico, conseguiu um 4.º lugar.

A Taça de Portugal de Maratona contou com a participação de cerca de 400 atletas, em representação de mais de 35 clubes, numa competição que contemplou os escalões Juniores, Séniores e Masters. Entre os participantes esteve José Ramalho(CNPrado), actual campeão do Mundo de Maratona.

Colectivamente a vitória na competição foi para o Clube Náutico de Ponte de Lima que terminou com um total de 282 pontos, seguido bem de perto pelo clube organizador, o Náutico de Prado, com 232 pontos. A fechar o pódio terminou o Clube de Canoagem de Amora com 136 pontos.