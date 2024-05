Pedro Fino vai ao Monte "prestar contas" à população

O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, participou, em representação do Presidente do Governo Regional, na cerimónia de celebração do Dia da Freguesia do Monte, que decorreu esta terça-feira, 14 de Maio, na Igreja do Livramento. O governante aproveitou a ocasião para "prestar contas" à população.

Depois de felicitar os 456 anos da Freguesia do Monte e enaltecer as particularidades do local, Pedro Fino frisou que comemorar as efemérides "é fundamental como forma de preservação da memória e das marcas identitárias que nos caracteriza", como tal, usou da palavra para enunciar o trabalho feito pelo executivo madeirense nos últimos mandatos "tendo em vista o desenvolvimento económico e social da freguesia", garantindo "trabalho contínuo, visando o desenvolvimento do Monte, de modo a dar as melhores condições de vida à população".

Passando pelas diversas áreas de intervenção, o tutelar da pasta de Equipamentos e Infra-estruturas destacou que o Governo Regional trabalha "com a maior seriedade e empenho", colocando "sempre os interesses da população em primeiro lugar".

"Executamos todos os investimentos constantes nos Programas do Governo, cumprindo, portanto, o que foi sufragado pelos madeirenses e porto-santenses. Honrámos sempre a palavra dada pelos representantes eleitos ao povo que os elegeu", afirmou.

No rol de feitos do executivo madeirense na freguesia do Monte constam, entre outros, a reabilitação, em 2022, dos interiores do Hospital dos Marmeleiros, um investimento de quase dois milhões de euros por parte do Governo Regional, a cobertura de 70% da população por um Médico de Família, o apoio mensal a 46 famílias, num total de 158 pessoas, através do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES), a atribuição do Complemento Regional para Idosos a 29 pessoas e o estímulo à economia local com a ajuda, através dos sistemas de incentivos desenhados no âmbito ‘Madeira 14-20’, a 111 empresas da freguesia.

