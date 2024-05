Faleceu Luís Amaro Agrela antigo treinador e atleta do Nacional

Faleceu ontem, nos EUA, Luís Amaro Agrela, antigo treinador do Clube Desportivo Nacional, na época de 1974/75, quando o clube estava na 3.ª divisão nacional, informou a família.

Para além de treinador, Luís Amaro Agrela foi atleta do mesmo clube, tendo sido, também, adjunto do presidente do Governo Regional da Madeira, no primeiro governo do Alberto João Jardim, período após o qual se radicou nos EUA, onde veio a falecer, esta segunda-feira.