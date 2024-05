Miguel Albuquerque disponível para receber o Nacional na Quinta Vigia

Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, está disponível para receber o Nacional na Quinta Vigia no intuito de homenagear o clube alvinegro pela subida à I Liga. “Se for caso disso, será com todo o gosto que vou receber.” Declaração à margem da cerimónia de entrega dos diplomas aos atletas madeirenses que conquistaram títulos nacionais e internacionais.

Oportunidade para o governante lembrar alguns dos apoios que o Governo tem dado a Nacional e Marítimo. “Nós, a nível das infraestruturas desportivas, acabámos de pagar há dois anos a infraestrutura do Nacional que foi cerca de 29 milhões de euros. É preciso lembrar isto. O Governo Regional assumiu a infraestrutura, neste caso o campo do Nacional, e cumpriu escrupulosamente e eram cerca de dois milhões de euros por ano. O mesmo se passa com o Marítimo. Nós estamos a pagar a infraestrutura do Marítimo que é de 1 milhão e meio por ano.”

Quanto as reivindicações do presidente do Nacional, Rui Alves, em relação aos apoios financeiros, Miguel Albuquerque lembrou que “o presidente do Nacional sabe muito bem que aquilo que combinou nos contratos plurianuais com o Governo. Esse acordo terminou este ano. Foi um acordo a quatro anos. Nós estamos sempre disponíveis para dialogar. Isto aqui trata-se de instituições. Isto não é a pessoa, não é o presidente. O Governo é um suporte essencial ao desporto na Madeira. Queria, mais uma vez felicitar o Nacional pela subida e desejar que no próximo domingo o Marítimo fique mais perto da I Liga”