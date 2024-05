Festa do Cinema conta pela primeira vez com um filme madeirense

Desde 2017 que a Festa do Cinema leva milhares de portugueses a assistir filmes a preços reduzidos e, este ano, pela primeira vez, um filme madeirense estará no lote de filmes a ver. Começa hoje, 13, continua amanhã, 14, e termina na quarta-feira, 15 de Maio, e são mais de 40 filmes, entre os quais 'MÃE'.

O filme pode ser vistos no cinema durante três dias, por apenas 3,50€, sendo "uma ótima oportunidade de juntar e reunir a família e os amigos em frente ao grande ecrã", frisa a Neblina Filmes, produtora e distribuidora madeirense.

"A novidade e pela primeira vez, a festa do cinema inclui um filme madeirense, o público pode assistir a um filme numa produção totalmente regional, agora em exibição", recorda. "O filme 'MÃE', de João Brás, produzido e distribuído pela Neblina Filmes, com rodagem na Ilha da Madeira, faz parte do cartaz da Festa do Cinema".

'MÃE', conta a nota de divulgação, "é um drama sobre o amor, a demência e o envelhecimento que conta com um talentoso elenco madeirense, na qual o espectador poderá ver a sua ilha no grande ecrã. Este filme pode ser visto no Fórum Madeira às 18h45 e no Madeira Shopping às 15h30 e 21h50. Só bons motivos para ir ao cinema. Por isso não percam e vamos celebrar em conjunto a Sétima Arte".

Recorde-se que a Festa do Cinema "é organizada desde 2017 pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), da Associação para a Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE) e da Inspecção-geral das Actividades Culturais (IGAC)".