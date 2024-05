Madeira Underwater Open 2024 Photo & Video Championship arranca hoje

Arranca hoje a terceira edição do Madeira Underwater Open 2024 Photo & Video Champioship, sendo igualmente a 1.ª etapa da Taça de Portugal, onde o arranque será dado na ilha do Porto Santo.

O dia de ontem ficou marcado pelos treinos oficiais das diversas equipas, tendo tido contacto com os quatro pontos de mergulho.

"São vários os elogios à fauna e flora madeirense, onde a diversidade da vida marinha é uma das características mais elogiadas pelos concorrentes", refere a organização.

Estes foram divididos em quatro barcos de apoio, onde cada um dos grupos, terá ao longo dos dois de competição um mergulho em cada um dos referidos pontos (Corveta Pereira D’Eça (naufrágio), Poio Pequeno, Pedra do Ginja, Pedra do Sol). O primeiro mergulho está agendado para as 9h30 e o segundo para as 15h30, mantendo o horário para o dia seguinte de competição. A duração de cada mergulho é no máximo de 90 minutos, onde todos os concorrentes terão de captar as melhores imagens possíveis.

Homologado pela CMAS (Confederação Mundial Atividades Subaquáticas) e ainda pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas, este evento organizado pela Associação de Natação da Madeira, é cada vez mais um marco para a modalidade, e para a promoção da prática de mergulho da ilha do Porto Santo e da região.

Neste, será desenvolvida uma estratégia de comunicação internacional, que visa a divulgação de vídeos promocionais em grupos específicos da prática de mergulho, que tem como objectivo um alcance superior aos três milhões, através da parceria estabelecida entre a Associação de Natação da Madeira e a empresa BenefitSuccess, tendo esta recorrido à empresa regional Na Minha Terra TV, para a captação de imagens.

Estes vídeos, que serão igualmente publicados nas páginas oficiais do evento, serão o espelho de tudo o que está a acontecer durante o mesmo, assim como dos tão característicos pontos de mergulho, com especial destaque para o naufrágio artificial da Corveta Pereira D´Eça. No que concerne à cobertura de TV, o acompanhamento será realizado por diversos canais nacionais.

Estão assim criadas todas as condições para mais um evento de sucesso, aliando a vertente desportiva, à vertente económica e promocional da região, em mais um evento desportivo organizado pela Associação de Natação da Madeira.